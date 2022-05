Det hele var egentlig begyndt et par dage tidligere, da fredagens Jyllands-Posten blev afleveret hos Jakob Ellemann-Jensen.

Her bragte vi i avisen et længere interview, hvor Messerschmidt sammen med Alex Vanopslagh (LA) funderede en del over spørgsmålet: »Hvad gør Ellemann uden et forbehold?«

Essensen af samtalen var, at et flertal af Folketingets partier har tendens til at være mere positivt stemte overfor EU-samarbejde, end befolkningen generelt er. Derfor spekulerede de to partiformænd over, om Ellemann - som billedet på det samlede politiske flertal for en afskaffelse af forsvarsforbeholdet - mon ikke vil ende med at sige ja til næsten alle EU-missioner, hvis han fik chancen med et afskaffet forbehold.