Rigsadvokat afviser politisk indblanding i straffesager

Insinuationerne er kommet, i forbindelse med at et flertal i Folketinget for nylig valgte at afvise indstillingen om at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet. Flertallet bestod af de borgerlige partier og Enhedslisten.

Dermed kan Claus Hjort Frederiksen, der blandt andet er tidligere forsvarsminister, ikke tiltales for mulig videregivelse af statshemmeligheder. Det ville anklagemyndigheden og regeringen ellers gerne.

De fleste partier begrundede afvisningen af justitsministerens og Rigsadvokatens ønske med, at de som princip ikke ville stemme i blinde. Men enkelte politikere har tilføjet, at de har svært ved at have tillid til, at rigsadvokaten ikke er påvirket af regeringen i denne sag.