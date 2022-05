Minister afviser støtteparti: Vil beholde dna fra ikke-dømte længere

- Der er ikke kun et hensyn til politiets efterforskning, selv om det selvfølgelig er vigtigt. Der er også et hensyn til retten til et privatliv. Og jeg mener, at den balance er overskredet her, siger hun.

Det afviser Mattias Tesfaye i et svar til Retsudvalget.

- Med den foreslåede ordning tilsigtes der (...) en rimelig balance mellem hensynet til at sikre politiet bedst mulige forudsætninger for at efterforske og opklare kriminalitet og hensynet til personers ret til privatliv.

- Jeg kan på den baggrund ikke støtte et ændringsforslag som foreslået af spørgeren, skriver han.