Københavns og Aarhus' brevstemmetal overgår allerede 2015-valg

Hyldal anslår, at København med lørdagens tal i hvert fald lander 15 procent over antallet af brevstemmer for 2015-afstemningen.

I Aarhus var status fredag, at 12.580 borgere havde brevstemt. I 2015 var det samlede tal 10.164 brevstemmer. Derfor anslår Michael Jaap, som er pressechef i Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, at brevstemmetallet ender 30-35 procent over 2015.

Dog regner man i Aarhus med lavere brevstemmetal end ved kommunal- og regionalvalget sidste år.

I København har man flere mulige forklaringer på det høje brevstemmetal. Jesper Hyldal peger blandt andet på, at det med 12 forskellige brevstemmesteder har været ret let for borgere at benytte sig af muligheden.