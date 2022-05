30/05/2022 KL. 05:00

En sætning fra Rwandas præsident vækker opsigt. Kan en mand i København blive en del af en omstridt asylaftale?

Bruger Rwanda en ny asylaftale til at få fat i fem mænd, som briterne nægter at udlevere? Noget tyder på det – og mens sagen vækker opsigt i Storbritannien, viser det sig nu, at en udleveringssag også har været nævnt på et møde med den danske regering. Især én herboende mand har længe været en sten i skoen på regimet.