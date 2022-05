Fødevareminister har brugt ministerkort til private indkøb

Fakturaerne har været på maksimalt 1781 kroner.

Rasmus Prehn fortæller til mediet, at han er ærgerlig over at have brudt reglementet.

Samtidig oplyser han, at han i slutningen af 2021 valgte at droppe at gøre brug af sit ministerkort ved såkaldte repræsentationslejligheder.

I stedet betaler han nu med sit private kort i første omgang, hvorefter ministeriet sørger for at kompensere ham for udgifterne, siger han til avisen.

I nogle tilfælde kan det ifølge Sten Bønsing komme til at koste en minister en næse, hvis man gentagne gange omgår reglerne.

Han vurderer dog, at det næppe vil ske i denne sag.