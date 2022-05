Det er nødvendigt at ændre de danske logningsregler for at indskrænke politiets brug af borgeres teledata til at efterforske alvorlig kriminalitet.

Det erkender Justitsministeriet nu, efter at have nærstuderet en dom fra EU-domstolen.

Ministeriet mener dog at have fundet et muligt ”smuthul”, der gør, at politiet stadig kan benytte visse teleoplysninger i sager om grov kriminalitet. Dette indebærer en »procesrisiko«, som betyder, at Danmark risikerer at blive underkendt af EU-domstolen.