Partier vil bevare immunitet for folketingsmedlemmer

Et flertal i Folketinget ville have indsigt i sagen, før de ville stemme for en ophævelse af immuniteten for Hjort. Det betyder, at sagen ikke skal for en domstol, som det ser ud nu.

- En del af retfærdigheden er åbenhed i retsplejen. At man ved, hvad en sigtelse går ud på, før man tager stilling til den, siger Rosa Lund.

Med det mener hun, at Folketinget ikke har stået i vejen for en sag.

Retsordfører Preben Bang Henriksen (V) fremhæver, at hans partikollega Hjort gør gældende, at man med sagen ønsker at lukke munden på en modstander. Men sagen er hemmelig.

- Vi befinder os i en gordisk knude. På den ene side skal jeg ikke stemme med bind for øjnene. Og på den anden må jeg anerkende, at der er oplysninger, som ikke kan lægges frem for alle folketingsmedlemmer, siger han.

Ved en eventuel ændring af grundloven kan det dog være et emne, der skal ses nærmere på. Han foreslår i stedet, at der kan etableres et forum i Højesteret, som kan tage stilling til lignende sager fremfor Folketinget.

- Jeg vil ikke give køb på immunitet, men i Hjorts tilfælde kan det debatteres, om det ikke skal være Højesteret, der inddrages, siger han.

Professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard mener, at en ændring af reglerne vil give god mening.

- Det kan jeg kun være enig i, men man kan ikke lave om på grundlovens enkeltbestemmelser uden at lave om på hele molevitten.

- Danmark må betragtes som temmelig velfungerende retsstat, så der er ikke behov for bestemmelsen, siger han.