Venstre vil bruge milliarder på forskning i forsvaret

- Der er det vigtigt for mig at sige, at skal vi styrke forskningen i forsvaret, så gør vi det bedst ved også at gøre det i samarbejde med andre lande. Det er forsvarsforbeholdet i dag en hindring for, siger han.

Ingeniørforeningen (IDA) glæder sig over fokus på mere forskning, der kan få ”afgørende betydning på både eksport og arbejdspladser”.

- Det er helt afgørende for Danmarks tryghed, at vi vinder ”våbenkapløbet” om de forskningsområder, som har dual use - det vil sige både til militær og civil brug, siger Laura Klitgaard, formand for IDA, i en skriftlig kommentar.