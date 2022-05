Røde partier støtter forslag fra statsministeren i Hjort-sag

- Vi er meget åbne for at gå i drøftelse. Der er meget, der peger på, at det kunne være fornuftigt. Det kunne helt sikkert være noget, vi gerne vil se på og være åbne over for, siger Mai Villadsen.

Villadsen mener, at det er meget uholdbart, at der har været så mange mistanker i den sag om, at det har været politisk motiveret.

- Det har jeg ingen grund til at tro. Det var heller ikke derfor, at Enhedslisten besluttede ikke at ville ophæve Hjorts immunitet. Det var ene og alene et principspørgsmål, siger hun.