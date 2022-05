Under mandagens afslutningsdebat i Folketinget blev han grillet om spørgsmålet af et par socialdemokratiske politikere, nemlig Camilla Fabricius og Kasper Sand Kjær.

Fabricius synes, at det vil være rart at vide, om Pape er klar til at tage ansvar og håndtere de svære spørgsmål, som en statsminister nu skal.

Pape henviser til, at han har truffet mange svære beslutninger, som har været upopulære. Blandt andet fra sin tid som borgmester i Viborg.

- Jeg har ikke meldt mig som statsministerkandidat, og det kan jeg forstå, at der er stor længsel for, at jeg skal gøre, i Socialdemokratiet. v, svarer Pape til Fabricius.