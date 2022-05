Mundbind er væk. Restriktioner er væk. Men coronasmitten er ikke væk, og den kan stige igen, lyder meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S).

I sin tale før afslutningsdebatten i Folketinget mandag peger hun på, at smitten stadig er et problem andre steder på kloden.

- Netop nu kæmper flere lande rundt om i verden med at holde smitten under kontrol. Også herhjemme skal vi forberede os på, at smitten kan stige igen til efteråret.