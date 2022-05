Sammen med Alternativet og Veganerpartiet ligger Fire Grønne under spærregrænsen og står ifølge flere målinger ikke til at komme ind.

På landsmødet vil partiet blandt andet præsentere kandidater til folketingsvalget.

Partiet udsprang af Alternativet og har derfor tre medlemmer af Folketinget. Men partiet har haft svært ved at sætte sig igennem og får svært ved at opnå valg.

- Vi har allerede fået en fod inden for døren. Nu handler det om at blive ved med at mobilisere flere og bygge bevægelsen større og bredere hele tiden.

- Vi skal være mange flere, og det er nu, vi har muligheden for at vise, at der findes en anden fremtid. En fremtid, der er bæredygtig for planeten, siger Sikandar Siddique.