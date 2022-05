Flertal bag finansiering af fængselspladser i Kosovo forsvinder

Regeringen kan blive tvunget til at genåbne den politiske aftale, hvor et flertal blandt andet er enige om at leje fængselspladser i Kosovo.

I hvert fald er der ikke et flertal bag finansieringen af aftalen.

Både De Konservative og Dansk Folkeparti vil nemlig ikke stemme for at lægge moms på dele af dansk kunst og kultur for at betale for fængselspladserne.