19/05/2022 KL. 19:30

Efter tre dage skiftede Søren Pape kurs i Hjort-sagen: Bag linjerne hviskes der nu om hans svagheder

Flere kilder i blå blok sætter nu spørgsmålstegn ved Søren Pape Poulsens lederevner, i kølvandet på at han efter dages tøven torsdag afviste at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet. Den konservative formand er ikke meget for konflikt og har dumpet en eksamen på vejen mod statsministerposten, lyder det. Den politiske ordfører afviser kritikken.