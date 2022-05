Søren Pape: Hjort-sagen er en sag fuld af dilemmaer

Hvad gør, at du har truffet denne beslutning?

- Det er det dilemma mellem, om man potentielt kan lække statshemmeligheder og være straffri, over for at Folketingets medlemmer jo også har krav på at vide, hvad de stemmer.

- Og der vægter vi på den guldvægt hensynet til Folketingets medlemmer, som skal vide, hvad de stemmer. Derfor ophæver vi ikke immuniteten, men siger, at det må udvalget for forretningsorden have en drøftelse om, hvordan vi drøfter fremtidige sager.

Vil du gerne have, at man forsøger at retsforfølge Hjort, når hans immunitet ikke længere er gældende, altså efter et valg?