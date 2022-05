»Alene på grund af regeringens håndtering, hvor man har valgt at køre alt i det offentlige, og hvor man ikke vil give en klar garanti for at respektere Folketingets beslutning, men muligvis efter et folketingsvalg, hvor Claus Hjort ikke længere har immunitær beskyttelse, bare vil rejse sagen der, ja, så er vi kommet frem til, at vi ikke kan støtte en ophævelse af Claus Hjort Frederiksens immunitet.

D

Nye Borgerlige har fravalgt at deltage i møderne i Justitsministeriet om sagen, og vil ikke stemme for at ophæve immuniteten, så længe der ikke er åbenhed om de hemmelige anklager, har Pernille Vermund (NB) sagt.

I

Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har sagt:

»Så længe regeringen insisterer på, at Folketinget ikke må få indsigt i baggrunden for de alvorlige anklager mod Claus Hjort, kommer Liberal Alliance ikke til at bakke op om at ophæve hans immunitet. Vi kan ikke stemme i blinde om så alvorlige anklager.«

Ø

Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen har sagt:

»Vi kommer ikke til at stemme for at ophæve Claus Hjorts immunitet, medmindre Folketinget får en indsigt i tiltalen. Og det ser ikke sådan ud. Derfor kommer vi til at stemme nej.«

Løsgængere

De seks DF-afhoppere, der kalder sig Gæs og Gaser samt løsgænger Naser Khader og Orla Østerby, har meddelt, at de ikke stemmer for at ophæve immuniteten, så længe der ikke er indsigt i sigtelsen.

Disse partier ville stemme for at ophæve Hjorts immunitet: Foreløbig 67 mandater

Disse partier vil stemme ja til at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet:

A

Regeringens indstilling er at følge anmodningen fra Rigsadvokaten. Det har justitsminister Mattias Tesfaye meddelt. Torsdag har Tesfaye dog erkendt, at der ikke er flertal, og det derfor ikke er muligt at tiltale Claus Hjort på nuværende tidspunkt.

F

SF’s formand Pia Olsen Dyhr har sagt:

»Vi mener, at vi lever i en retsstat, hvor både politikere og andre selvfølgelig skal have mulighed for at få prøvet deres sag, hvis de har brudt deres tavshedspligt. Claus Hjort har mulighed for at blive renset – han har også mulighed for at blive dømt.«

Q

Frie Grønnes politisk leder Sikandar Siddique har sagt:

»Efter svære diskussioner er Frie Grønne kommet frem til den konklusion, at vi stemmer for at ophæve Claus Hjorts immunitet. Vi mener ikke, det er retfærdigt, at man bare kan slå ring om hinanden på Christiansborg.«

Disse partier har endnu ikke taget stilling:

B



Radikale (14 mandater). Ventes at melde ud senere torsdag.

Å

Alternativet (1 mandat)

K

Kristendemokraterne (1 mandat)

Desuden er Lars Løkke Rasmussen (Moderaterne) fortsat uafklaret.