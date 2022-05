Nordsø-aftale kan betyde flere højspændingsledninger

Mange af de gamle højspændingsledninger er blevet lagt i kabler under jorden med tiden. Men der er tekniske udfordringer ved at gøre det over længere strækninger, forklarer Jacob Østergaard.

- Med konventionel teknologi kan man kun gøre det ved kortere strækninger, for eksempel i byområder, hvor man ikke ønsker højspændingsledninger.

Det er ikke kun til lands, at infrastrukturen skal optimeres. I dag går der et kabel fra hver havvindmøllepark og ind til kysten.

Men med den nye aftale undersøger man muligheden for at lave flere energiøer, der skal forbinde de forskellige havvindmølleparker med hinanden og landene imellem. Og det er langt mere effektivt, når energien skal hentes langt ude på havet, forklarer Jacob Østergaard.