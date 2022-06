Annette Just blev den første kvindelige landsformand

Den erfaring brugte hun, da hun under valgkampen i 1994 gjorde sig bemærket ved at springe ud over Kalvebod Brygge fra 60 meters højde med elastik om anklerne.

Hun ville markere, at hun havde skiftet opstillingskreds til den daværende Østre Storkreds.

»Og hvad er mere naturligt end at springe ud over København,« lød det fra Just i en pressemeddelelse i forbindelse med springet.

Fra 1970 til 1989 var Annette Just proprietær på Eliseholm i Jelling.

Under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har hun været i både Armenien og Kosovo som valgobservatør.

/ritzau/