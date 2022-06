Per Kaalund viede sit politiske liv til Vestegnen

Per Kaalunds kommunale karriere sluttede, da han blev valgt ind i Folketinget i 1994. Her blev han hurtigt Socialdemokratiets forsvarspolitiske ordfører, og han nåede i det hele taget at besidde rekordmange tillidsposter for partiet, før han i 2007 – efter 13 år på Christiansborg – valgte at tage afsked med Folketinget.

Fra 1991 til 1993 var han bestyrelsesformand for det splinternye kunstmuseum Arken. Her hyrede han den kontroversielle Anna Castberg som kunstnerisk leder. Det udløste en mindre krise for ham selv og museet.

Hun blev tvunget væk fra Arken, fordi hun smykkede sig med en falsk doktorgrad fra Københavns Universitet.

Som pensionist har han blandt andet deltaget i forskningsprojekter på CBS og holdt foredrag om Køge Bugt-projektet og om Arken.