Konservativ kronprinsesse tog næsten alle kampe

I stedet led hun under personlige angreb på grund af den position, hun havde i partiet.

Med et lettelsens suk forlod hun politik til fordel for erhvervslivet, hvor hun kom fra. Skuffelsen blev typisk for den robuste kvinde med den karakteristiske kasserollefrisure vendt til kampgejst og gåpåmod.

Ubehageligt miljø

»I politik er det jo sådan, at man skal slå én ned for selv at komme til. Det var det, der skete for mig. Det var meget ubehageligt, men nu er det blevet en bagatel i mit liv,« har hun sagt.

Selv om hun måske blev straffet for at komme ind udefra og blive minister foran andre, blev hendes erhvervserfaring på den anden side hendes redning.

Hun fik det rette tilbud på det rette tidspunkt og blev direktør i Danske Slagterier. Et typisk job for en Venstremand, men i stedet blev det en konservativ kvinde, som også rykkede ved udlandets syn på karrierekvinder.