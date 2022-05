Nato-chef møder Mette Frederiksen for at drøfte Ukraine-krig

I begge lande kom Nato-spørgsmålet hurtigt på den politiske dagsorden efter Ruslands invasion af Ukraine.

Den 29. juni samles Nato-landene til topmøde.

- Og med Sverige og Finlands ønske om at blive medlemmer står vi foran et vigtigt og historisk Nato-topmøde i juni, hvor vi skal sikre, at alliancen fortsat tilpasser sig den nye sikkerhedspolitiske virkelighed, udtaler statsministeren.

Hun har på forhånd bakket op om de to landes ønske om at blive optaget i Nato.

Jens Stoltenberg vil også besøge Nato-centeret for kvanteteknologi, som skal etableres på Niels Bohr Institutet under Københavns Universitet.

I begyndelsen af april blev det annonceret, at Danmark skal huse et Nato-center, der skal være med til at udvikle og teste kvanteteknologier.