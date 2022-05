Rigsadvokaten har indstillet til, at der rejses tiltale mod Hjort Frederiksen i sagen, hvor detaljerne ikke kendes af offentligheden. Han er sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Men hvis Hjort skal tiltales, skal et flertal i Folketinget ophæve Hjorts immunitet.

- Vi mener ikke, at Folketinget skal stemme i blinde, siger Villadsen.

- Vi stoler sådan set både på regeringen og domstolene, men immunitetsbestemmelserne er der for en grund, og det er for at beskytte det politiske mindretal. Derfor er det så afgørende, at Folketinget kender til tiltalen, inden man kan ophæve immuniteten, siger hun.