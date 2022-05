V slår fast: Freder Hjorts immunitet ved manglende indsigt

- Det troede jeg egentlig, at jeg gjorde i går. Vi kommer ikke til at stemme i blinde i Venstres folketingsgruppe. Det vil være imod ånden i Grundloven, svarer Jakob Ellemann-Jensen.

Han fortalte tirsdag, at han forlod et møde i Justitsministeriet uden at være blevet orienteret om sigtelsen mod sin partifælle.

- Jeg har fortalt justitsministeren, at jeg ikke synes, det er rimeligt, at folketingsmedlemmer skal stemme i blinde om noget, som er så hemmeligt. At man skal tage stilling til noget, som man ikke kan få at vide, hvad er, sagde Ellemann-Jensen tirsdag.