Konservative har ikke talt om lækagesag: Det haster jo ikke

Det har fået Morten Messerschmidt (DF) til at meddele, at hans parti ikke kommer til at stemme for ophævelse af Claus Hjort Frederiksens immunitet. Venstre ville ikke stemme for, så længe partiet stemmer i ”blindhed”, som formand Jakob Ellemann-Jensen formulerer det.

Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, har meddelt, at partiet vil frede Hjorts immunitet.

Det efterlader De Konservative som det eneste parti i blå blik, som endnu ikke har taget stilling.

Hjort er sigtet for at have fortalt om statshemmeligheder i pressen.

Rigsadvokaten vil rejse tiltale, og den indstilling vil regeringen følge. Det kræver dog, at et flertal i Folketinget vil ophæve Hjorts immunitet.