Flertal vil indføre skrappere regler ved fjernelse af asbest

- Det er ekstremt vigtigt, at alle ved, hvordan man beskytter sig selv og hinanden mod den kræftfremkaldende asbeststøv, og at der er viden om, hvordan asbest skal håndteres, når man støder på det, siger han.

Han indkaldte partierne i april, og de er nu blevet enige om at styrke Arbejdstilsynet. Tilsynet skal have bedre mulighed for at rejse straffesager mod virksomheder, hvis de skrappe regler overtrædes.

Arbejdsgiver vil fremadrettet også blive forpligtet til at sende protokoller for asbest til de berørte ansatte. Så kan de gemme dem til en eventuelt senere sag om arbejdsskade.