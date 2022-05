Professor: Langt sigte gør havvindssatsning realistisk

- At bygge 150 gigawatt offshoreenergi er ikke den slags løsninger, vi skal have på banen for på kort sigt at komme af med russisk gas og olie.

- Men det skal på sigt sikre os, at vi ikke bliver afhængige af fossile brændsler fra andre stater, som vi måske heller ikke er så interesserede i at være forbundet med.

De 150 gigawatt vil være en tidobling af den eksisterende kapacitet for havvind i Nordsøen, og det er nok til at forsyne cirka 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.