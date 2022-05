Klimaminister: Stor plan for havvind kræver nye byggemetoder

- Det er en meget massiv investering, som vil være god for klimaet, men som også vil hjælpe os med at slippe for afhængigheden af russisk gas.

Dan Jørgensen understreger, at landene er nødt til at samarbejde, ”hvis de skal nå i mål med den ambitiøse plan”.

- Det er fire lande, som kommer til at udnytte hinandens ekspertise.

- Og hvis landene frem mod 2050 er villige til at allokere de nødvendige ressourcer, tror jeg også, at teknologien kommer til at udvikle sig, siger klimaministeren.