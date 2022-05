Seks Dansk Folkeparti-afhoppere støtter ikke sag mod Claus Hjort

Derudover er det udelukkende partiledere, der kan få indsigt i den hemmeligholdte sigtelse mod Claus Hjort Frederiksen.

Det er dog hele Folketinget, der skal stemme om, hvorvidt Claus Hjort Frederiksen immunitet skal ophæves, så der kan blive rejst tiltale i sagen.

Både Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har tirsdag været til møde i Justitsministeriet.

Ingen af dem ønsker for nuværende at oplyse, hvorvidt de vil stemme for ophævelsen af Claus Hjort Frederiksens immunitet.