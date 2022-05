Regeringen vil se på særlig hjælp til danske terrorofre

- Det er meget glædeligt, at Folketinget nu ser ud til at anerkende, at det er en fælles og offentlig opgave at sikre, at ofrene får hjælp, siger Pia Toftdal, sekretariatschef i Finn Nørgaard Foreningen, i en pressemeddelelse.

Det er retsordfører i SF, Karina Lorentzen, der oprindeligt har stillet forslaget.

- Jeg er blevet klar over, at vi i kølvandet på episoden ved Krudttønden har været meget optaget af, at politiet og Kriminalforsorgen havde de rigtige redskaber. Men vi glemte en ting: ofrene, siger hun.

- Mange ofre har følt sig glemt og overladt til sig selv. De skal sikres rettigheder nu, lyder det.

Ifølge Finn Nørgaard Foreningen findes der både EU- og FN-direktiver, som kræver, at ofre for terror får hurtig og længerevarende hjælp.