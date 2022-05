Pape efter møde om Hjort-sag: Meget store principper på spil

- Man må i hvert fald sige, at hvis vi får et folketing, der mener, at jo mere hemmelige oplysninger, man har tilgængeligt, så kan man blive fredet af sine kolleger i Folketinget, så synes jeg, vi har et stort problem.

Claus Hjort Frederiksen har selv oplyst, at han er sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Han er dog beskyttet af den immunitet mod straffesager, som medlemmer af Folketinget har.

Derfor vil det kræve, at Folketinget selv hæver den immunitet, hvis anklagemyndigheden skal have lov til at føre sagen ved en domstol.