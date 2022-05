DF trækker støtte til aftale om fordeling af gymnasieelever

Den politiske aftale er blevet til et lovforslag, som blev fremsat 31. marts. Det er endnu ikke vedtaget, men skal efter planen behandles i juni.

Med Dansk Folkepartis exit er Kristendemokraterne eneste borgerlige parti i aftalen. Derfor lover Venstre, at en eventuel ny regering efter et valg vil rulle de nye regler tilbage.

- Det betyder, at danskerne nu har et klart valg: Med et blåt flertal bliver aftalen om tvangsfordeling skrottet, og der vil igen komme fokus på elevernes frie skolevalg, skriver Venstres ordfører for ungeindsats, Morten Dahlin, i en skriftlig kommentar.