Støttepartier bakker KL op: Vil fjerne uddannelsespligt

- Og så er det ikke mere af det samme, de har brug for. Så er det måske at komme ud på arbejdsmarkedet for at føle, at de bidrager på en anden måde, siger hun.

Også Enhedslisten vil arbejde på et fjernet uddannelsespålæg. Beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez mener, at forslaget spiller godt ind i de kommende forhandlinger om en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

I dag betyder reglen, at ufaglærte unge, der ikke har et job, skal søge mod uddannelsessystemet for at få uddannelsespålægget, der for gruppen erstatter kontanthjælp.