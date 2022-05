Enhedslisten gør linjen klar: Ikke aktuelt med Nato-udmeldelse nu

Udtalelsen blev stemt igennem uden markante ændringer fra den originale ordlyd.

Eksempelvis blev et ændringsforslag om at fjerne ”uprovokerede” fra linjen ”Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine …” stemt ned.

I Enhedslistens principprogram lyder det i dag, at partiet går ind for, ”at det danske militær nedlægges”.

Ordlyden er dog noget anderledes i den nye udtalelse.

- Enhedslisten arbejder også for nationalt at omdanne det danske forsvar til et nationalt territorialforsvar, frem for en interventionsstyrke, der er indrettet til angrebskrige, og som kan tjene som et redskab for stormagtsinteresser, står der.

Pelle Dragsted kalder det en tilpasning af partiets politik i lyset af krigen i Ukraine.

- Det udtrykker en erkendelse af, at et land er nødt til at kunne håndhæve sin suverænitet, og det kræver, at man har et forsvar, siger han.

Udtalelser vedtaget på årsmøde går dog ikke ind og ændrer partiets principprogram.

To andre udtalelser om Nato og krigen i Ukraine blev også vedtaget. I det ene lyder det blandt andet, at partiet skal igangsætte drøftelser om et alternativ til Nato frem mod næste årsmøde.