Efter en indledende afstemning ved middagstid lørdag stod det klart, at det kun ville være de to midtersøgende forslag, der skulle behandles på årsmødet. Dermed stod også partiets kursskifte i EU-politikken klart.

Ved den endelige afstemning var det Pelle Dragsted, Pernille Skipper og Nikolaj Villumsens forslag, der trak flest stemmer hjem.

Derfor er Enhedslistens politiske linje nu som følgende:

Enhedslisten er stadig kritisk overfor EU, men partiet lægger kravet om et decideret exit på hylden. I stedet vil Enhedslisten have fokus på, hvordan Enhedslisten kan forandre EU indefra - og bruge nogle af de redskaber EU-samarbejdet også giver partiet. Her nævnes bl.a. miljø- og klimaområdet, hvor Enhedslisten mener, at der er betydelige sejre at hente. På samme måde kan man bruge EU i udlændingepolitikken, da EU’s fælles regler står for en - ifølge Enhedslisten - mere human tilgang til udlændinge- og integrationspolitikken, end man nogle gange finder i Danmark.