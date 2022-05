EL kræver handling: Regeringen skal bekæmpe permanent børnefattigdom

- Vi ved, at det er decideret skadeligt for børn at vokse op i fattigdom. Derfor er det ikke nok med et midlertidig børnetilskud. Det skaber utryghed og usikkerhed. Regeringen har givet et løfte om at bekæmpe børnefattigdom permanent.

Regeringen og dens støttepartier - herunder Enhedslisten - er blevet enige om et midlertidigt børnetilskud. Det skal hjælpe børnefamilier på de laveste sociale ydelser.

Men tilskuddet bør gøres permanent, mener Enhedslisten.

- Hvis det virkelig er så svært for Peter Hummelgaard (beskæftigelsesminister, red.) at forhandle en aftale på plads, må vi have forhandlingerne over i Statsministeriet, siger Mai Villadsen.