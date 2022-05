Kommentaren om fadøl henviser til Vladimir Putins besøg i Danmark i 2011, hvor han mødtes med statsminister Lars Løkke Rasmussen - bl.a. i Tivoli.

EU bliver det helt store tema på årsmødet, der varer frem til søndag. Lørdag skal der debatteres om partiets EU-politik. Siden partiets grundlæggelse i 1989 har en dansk udmeldelse af EU været politikken, men efter weekenden kan det ønske være fortid, hvis en ny politik vedtages.

Blandt andre tidligere politisk ordfører Pernille Skipper og EU-parlamentariker Nikolaj Villumsen står bag et forslag til en ny EU-politik, hvor en EU-udmeldelse ikke skal være et ønske her og nu. I stedet skal EU forandres indefra.

Mai Villadsen kommer dog ikke ind på sit syn på EU-spørgsmålet i talen. Men hun melder sig klar til debatten.

- Der har på det seneste været bølgegang for vores parti, og vi står over for et årsmøde med vigtige, svære diskussioner. Men kære venner: Det er vi vant til, og det kommer ikke til at slå os ud af kurs, siger Mai Villadsen.