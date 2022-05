Mette Frederiksen vil arbejde for at optage Finland i Nato hurtigt

Sverige står også over for at skulle træffe en beslutning. Ifølge målinger siger et flertal i befolkningen ja til at blive medlem af Nato, hvis Finland også gør.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) kommer med samme melding som statsministeren.

- Venstre bakker 100 procent op om Finlands ønske om at træde ind i Nato. Når verden bliver mere usikker, skal vi styrke den frie verdens alliancer og fællesskaber, skriver han på Twitter.