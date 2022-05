27/05/2022 KL. 05:00

LA og DF er bekymrede for, hvad Ellemann vil sige ja til uden et forbehold

Formændene for Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er begge bekymrede for, om Venstres Jakob Ellemann-Jensen som statsminister vil sige ja til EU-missioner, der ikke er i Danmarks interesse. Det fortæller de under et dobbeltinterview på Københavns Skyttecenter. Ellemann-Jensen selv siger, at han kun vil gå med i missioner, der »giver mening for Danmark«.