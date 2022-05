Mette Frederiksen tager afstand fra nyt, omstridt EU-forslag

»Man må gerne have forskellige holdninger til, hvordan det europæiske samarbejde skal udvikle sig. Dansk Folkeparti mener, at vi skal melde os ud - det vil i mine øjne være rigtig dårligt for Danmark og for Europa. Men jeg tror, at Putin vil være glad,« lød det fra statsministeren.

Hun tilføjede, at hun er »europæer i hjertet«, men at hun mener, at EU-samarbejdet fortsat skal være et samarbejde mellem nationalstater - altså ikke et overstatsligt samarbejde.

Allerede mandag kritiserede Danmark og 12 andre EU-lande i en fælles erklæring EU-Kommissionen og EU-Parlamentets ønske om en traktatændring.

Også Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er uenig med EU-toppen, sagde han efter tirsdagens spørgetime.