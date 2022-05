Grønland og Danmark har trykket hånd om 1,5 milliarder til forsvar

Han mener, at aftalen er med til at sikre Danmarks suverænitet og territorium.

- Man skal ikke tage fejl. Når man ser på de forandringer, der sker i det arktiske område, er det et område, som har betydelig interesse også for andre lande end os, der nærmest per definition er i området, siger forsvarsministeren.

Arktis er blevet en stadigt vigtigere geografisk brik i et sikkerheds- og forsvarspolitisk spil mellem stormagter som USA, Kina og Rusland.

Den stigende geopolitiske interesse i Arktis øger behovet for at kunne følge med i aktiviteterne i regionen, mener partierne bag aftalen fra 2021.

Efter 2023 skal der årligt tilføres 300 millioner kroner til indsatsen.

Dele af Arktis er ikke overvåget, og løbende er der blevet berettet om mystiske og uregistrerede fartøjer, der sejler rundt.

Den største post i aftalen er en investering i ubemandede droner. Der afsættes 750 millioner kroner til to ubemandede droner. De skal bruges til at overvåge det enorme is- og havområde.