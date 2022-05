Danmark anklager Rusland for at stå bag cyberangreb

Det gjorde også op mod 5800 vindturbiner i Centraleuropa.

Og Danmark vurderer altså nu sammen med EU og en række nære allierede, at Rusland stod bag cyberangrebet.

Og at Rusland desuden var vel vidende om, at angrebet også ville have konsekvenser uden for Ukraine.

- Målet for russiske cyberangreb på Ukraine 24. februar var kritisk satellitudstyr, der betød, at satellitbaserede kommunikationskanaler til det ukrainske forsvar blev lammet, ligesom cyberangrebet havde følgeskader for flere EU-lande, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Der er ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om, at Danmark har været ramt af cyberangrebet, oplyser ministeriet.