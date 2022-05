Regioner kræver mere end én milliard til sundhedsvæsnet

Sådan er meldingen fra Danske Regioner, inden de årlige økonomiforhandlinger med staten begynder tirsdag.

Det demografiske træk er et udtryk for, at sammensætningen af befolkningen ændrer sig. Eksempelvis vil der de kommende år blive flere ældre og børn.

Regionerne, som blandt andet driver de offentlige sygehuse, har brug for mindst én milliard kroner årligt alene for at opretholde status quo i sundhedsvæsenet, når antallet af ældre og børn vokser.

Men for at dække det demografiske pres og følge med udviklingen mener Danske Regioner, at der er behov for flere penge i 2023.