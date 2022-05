Førstegangsfødende får ret til to dages barselsophold

- Vi ved, at fødselsområdet i lang tid har været hårdt presset. Der er masser historier både fra medarbejdere og fødende som vidner om, at der i den grad er behov for et løft. Det kommer nu, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Retten til to dages ophold skal så vidt muligt træde i kraft i 2022 for de førstegangsfødende. I 2024 vil partierne mødes igen, med henblik på at udvide retten til alle fødende.

Det har hidtil været et tilbud nogle steder, at førstegangsfødende kunne blive op til to dage på hospitalet. Men det er ikke alle steder, at det har kunnet garanteres.