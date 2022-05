Danmark protesterer mod forslag om ændring af EU-traktat

De to EU-ledere tager afsæt i konklusionerne fra borgerkonferencen, der var ment som et forsøg på at finde frem til EU-borgernes ønsker til fremtidens Europa.

Blandt de i alt 49 forslag fra borgerpanelet er et ønske om, at man går væk fra et træffe beslutninger i enstemmighed, når det gælder forsvars- og sikkerhedspolitikken.

Det er et ubelejligt forslag for ja-siden i den danske afstemning om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Her har man blandt andet slået på, at Danmark vil have vetoret over for nye missioner, som Danmark ikke ønsker at deltage i. Det vil forsvinde, hvis beslutningerne i stedet træffes med kvalificeret flertal.

I den fælles erklæring fastslår de 13 EU-lande dog, at traktatændringer aldrig har været meningen med konferencen. Og de 13 lande ser heller ikke et behov for det: