Flertal vakler: Radikale forlader forhandlinger om inflationshjælp

Andreas Steenberg henviser til, at regeringen vil finansiere hjælpen ved at fravige budgetlovens grænser for underskud.

Det vil med andre ord sige, at udgiften blive finansieret med større underskud på de offentlige finanser.

Venstre og De Konservative forlod forhandlingerne fredag.

Og med De Radikale ude af forhandlingerne kan det dermed se sværere ud for regeringen at finde flertal for at sende økonomisk hjælp til nogle af de grupper, som er påvirket af den høje inflation.

Dansk Folkeparti og de seks tidligere DF’ere, som i øjeblikket er løsgængere, har dog erklæret sig positive overfor at gå med i en aftale. De vil kunne erstatte De Radikales 14 mandater.