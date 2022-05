Partier vil have undersøgt alle kostskoler efter dokumentar

Ritzau forsøger at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Blandt andet for at få svar på, om også regeringen mener, at der bør sættes gang i en undersøgelse af samtlige kostskoler i landet.

Socialdemokratiets undervisningsordfører, Jens Joel, siger dog, at partiet er lydhør over for ønsket om en undersøgelse.

- Det tager vi selvfølgelig positivt imod, når en sektor efterspørger det. Vi har jo også sagt, at vi vil vende det med partierne og indkalde til drøftelser, så det vil være logisk, at vi også tager det op og overvejer det positivt, siger Jens Joel.