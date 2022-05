Tidligere leder af Veganerpartiet bliver ny ordfører i Alternativet

Michael Monberg havde talt for, at Vindfeldt skulle ekskluderes, fordi han var svær at samarbejde med og havde lagt sig ud med ledelsen, lød det.

På et ekstraordinært landsmøde i begyndelsen af februar måtte Michael Monberg dog selv forlade ledelsen. Det skete, fordi et flertal stemte for at vælte landsledelsen og i stedet byde Vindfeldt inden for i varmen igen.