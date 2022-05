Statsledere skal mødes til klimatopmøde i Esbjerg

Ifølge Politiken kommer mødet til at foregå i Esbjerg 18. maj.

Således tager Mette Frederiksen på Esbjerg Havn imod Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, Hollands premierminister, Mark Rutte, Belgiens premierminister, Alexander De Croo, og formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen.

I en skriftlig kommentar til Politiken kæder statsministeren også initiativet til at invitere til klimatopmødet sammen med Ruslands invasion af Ukraine.

- Europa skal hurtigst muligt være uafhængig af russisk gas. Danmark vil gå forrest og bane vejen for, at Nordsøen bliver et grønt kraftværk for hele Europa baseret på dansk teknologi og danske erfaringer.