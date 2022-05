Bykongen, der rykkede Herning frem i bussen

Ved kommunalvalget i 2017 fik Lars Krarup over 11.000 personlige stemmer. Det gjorde ham til den suverænt mest populære politiker i Midt- og Vestjylland – og den niendestørste stemmesluger i landet.

Lars Krarup fremhæver selv, at opskriften på succes i Herning har været et bredt samarbejde i byrådet, hvor alle partier har mulighed for indflydelse.

»Det har skabt ro, godt politisk arbejdsklima, gode løsninger og stor tillid mellem vi lokale politikere. Det samarbejde har vitterligt flyttet mange ting i rigtig retning. Herning er rykket frem i bussen,« skrev Krarup på Facebook, da han annoncerede sin afgang.

Hans anerkendes også af politiske modstandere for netop evnen til at samle fløjene.

»En af hans enorme kvaliteter er at skabe et helt hold ud af et byråd,« har Johs. Poulsen (R), byrådsmedlem i Herning, sagt til TV Midtvest.

Lars Krarup har spillet en vigtig rolle i Venstre også landspolitisk, men har aldrig selv haft lyst til at forfølge en landspolitisk karriere, har han fortalt i flere interview. Han har også afvist, at han vender tilbage til politik.

Privat danner Lars Krarup par med Sanne Henriksen. De har to børn sammen.

